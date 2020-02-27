Назначение нового министра науки и высшего образования вызвало виток дискуссий по поводу возможных изменений в этой сфере. Согласно аудиту Счетной палаты, реализация нацпроекта «Образование» заметно отстает от воплощения других проектов. При этом по каждому из направлений нацпроекта существует серьезный разброс мнений различного рода персоналий, формирующих поле дискуссии как в медиасреде, так и в обществе в целом.

Учитывая развитие технологий и соцсетей, публичная экспертиза и личности экспертов значительно увеличили влияние на мнение как общества в целом, так и различных групп. При этом прозрачного рейтинга таких специалистов до сих пор не существовало, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) составил первый такой рейтинг. Список экспертов будет востребован у органов государственной власти и коммерческих организаций, рассказал «Известиям» директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Рейтинг будет востребован у Министерства науки и высшего образования, Госдумы, Общественной палаты. Речь идет об использовании этих экспертов в качестве приглашенных для Госсовета, для различного рода региональных площадок, на которых обсуждаются перспективы или проблемы, связанные с региональными образовательными программами», — добавил Чеснаков.

По его словам, в течение года ежемесячно будут выходить новые профессиональные рейтинги, начиная от здравоохранения и цифровой экономики до градостроительной политики и урбанистики.

«На основании всех этих рейтингов будет создана единая база профессиональных экспертов по различным направлениям: политической, социальной, экономической, культурной жизни, которые могут использоваться для самого широкого круга оценок и действий государственных органов», — сказал Чеснаков.

При подсчетах образовательного рейтинга учитывались три показателя: упоминаемость в СМИ (считались как собственные материалы эксперта, так и материалы с его комментариями), признание в профессиональном сообществе (устанавливалось путем анкетирования самих экспертов, рассказавших, мнение кого из коллег учитывают). Кроме того, принималась во внимание популярность в соцсетях и профессиональная оценка — наличие академических работ, участие в тематических конференциях и различных публичных мероприятиях. При этом в рейтинг не включались люди, принимающие государственные и политические решения в исследуемой области, кроме тех, кого неоднократно отмечало экспертное сообщество в ходе анкетирования.

«Мы пытались не включать госслужащих. Но дело в том, что часть из них была известна своими профессиональными качествами еще до того, как заняли эти должности. Например [замглавы думского комитета по образованию и науке] Любовь Духанина была членом Общественной палаты, где возглавляла комиссию по развитию науки и образования», — отметил Алексей Чеснаков.

Первое место в рейтинге занял заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор-исследователь, директор по исследованиям развития человека НИУ ВШЭ Александр Асмолов. Вторым стал глава Российской академии образования Юрий Зинченко, третьей — замглавы думского комитета по образованию и науке Любовь Духанина.

Четвертое место занял научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин, пятое — научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский.

Шестым стал научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании НИУ ВШЭ, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болоток, седьмым — заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Восьмое место занял ректор МГПУ Игорь Реморенко, девятое — директор ФИРО РАНХиГС Максим Дулинов. Десятку замыкает директор Института неформального образования, писатель Дима Зицер.