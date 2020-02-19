Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предостерегает московских водителей от активных поездок по городу в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня, пишет 19 февраля «РИА Новости».

По традиционному прогнозу накануне праздничных дней, ЦОДД предупреждает автомобилистов, что заторы на дорогах Москвы могут достигать 8-9 баллов, а наибольшие затруднения вероятны в центре города у мест скопления людей.

В четверг и пятницу, 20 и 21 февраля можно ожидать роста загруженности до восьми баллов, а в пятницу 6 марта отметка, вероятно, превысит девятибалльный показатель. При этом движение на московских дорогах в сами праздники затруднено не будет.

По данным организации, 6 марта 2019 года, которое пришлось на пятницу, стало самым загруженным предпраздничным днем года.

30 декабря 2019 года, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность московских дорог достигла девяти баллов.

20 декабря 2019 года министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил, что ситуация с пробками в Москве сильно улучшилась за последние годы благодаря развитию городскую инфраструктуры и системы общественного транспорта.