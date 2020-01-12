Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных водителей к осторожности на дорогах из-за тумана и гололедицы.

«До 9 часов завтрашнего утра (12 января. — Ред.) ожидается туман, а на дорогах — гололедица. Если планируете садиться за руль в ночное время, будьте аккуратны», — написала 11 января пресс-служба организации в Twitter.

Также ЦОДД попросил автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее в субботу синоптики предупредили москвичей, что ночь на воскресенье, 12 января, станет одной из самых холодных в столичном регионе с начала января.