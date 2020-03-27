Московских автомобилистов предупредили о возможных пробках в преддверии нерабочей недели. Об этом в пятницу, 27 марта, на своей странице в Twitter сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Как пишет REGNUM, эксперты предположили, что многие захотят поехать за город. По словам представителей Центра, в пятницу, 27 марта, ожидаются «дачные пробки» на вылетных и кольцевых магистралях, напоминающие заторы перед майскими праздниками. Для поездок за город специалисты рекомендуют выезжать после 20:00-21:00, или утром в субботу, 28 марта, отмечает агентство городских новостей «Москва».

С 28 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочая неделя. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», данные меры были приняты, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, те, кто был переведен на удаленный режим работы, на следующей неделе, которую президент России Владимир Путин объявил нерабочей, продолжат выполнять свои обязанности. Песков подчеркнул, что это режим нерабочих дней, который введен для того, чтобы снизить контакты между людьми.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 550 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 128 тыс. В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Кроме того, в Москве скончался один человек, таким образом число жертв заболевания в стране выросло до трех.

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