Центр организации дорожного движения (ЦОДД) показал, как опустела Москва после объявления правительством города режима полной самоизоляции. Видеозапись размещена в Twitter в понедельник, 30 марта.

«Спасибо, что остаетесь дома! Это важно», — написали представители ЦОДД.

Видеозапись в сравнении демонстрирует плотность дорожного движения в столице неделю назад и в настоящий момент. После введения режима самоизоляции число автомобилей на дорогах существенно уменьшилось.

29 марта власти Москвы обязали жителей столицы с 30 марта вне зависимости от возраста не покидать свои дома в связи с распространением коронавируса. Причиной этого стало то, что многие люди не стали следовать мерам по предотвращению распространения коронавируса, несмотря на ряд решений со стороны президента, правительства России и правительства Москвы.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.

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