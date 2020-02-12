Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о вознаграждении артистов балета за их выступления. По его словам, заработок в данной профессии зависит от руководства театра и «подлости людей, которые у власти».

«В театре бывают люди, которые получают чрезмерную зарплату. Им доплачивают спонсоры», — цитирует Цискаридзе «РИА Новости» 12 февраля.

Он отметил, что у начинающих артистов зарплата составляет примерно 12 тыс. рублей в месяц, после чего постепенно повышается. К примеру, в театре учитывается выслуга за спектакли, уточняет сайт teleprogramma.pro.

В сентябре в СМИ появилась информация о том, что пенсия артиста составляет 12,1 тыс. рублей. Тогда Цискаридзе признался, что его пенсия копится уже более 10 лет, но ее размера, как и сумму ежемесячных выплат, он не знает.

При этом на момент выхода на пенсию у него был самый высокий размер выплат за всю историю Большого театра, рассказывал артист.