Цирюльник мужской парикмахерской «Усачи» Михаил Потапов дал рекомендации российским мужчинам, оказавшимся на самоизоляции, о том, как отрастить себе стильную бороду.

Ранее, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Позже режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. В результате по всей стране закрытыми оказались многие парикмахерские, барбершопы и салоны красоты. При этом 4 апреля стало известно, что в Москве смогут продолжить работу салоны красоты, работающие непосредственно с клиентами и имеющие на такую деятельность медицинскую лицензию.

Ранее 6 апреля правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса. Им в первую очередь будет оказана адресная поддержка.

В список в том числе включили деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, среди которых оказались парикмахерские и салоны красоты, ремонт, стирка, химчистка.

По состоянию на 6 апреля в России диагностировано более 6,3 тыс. случаев заболевания COVID-19, 47 пациентов скончались, 406 человек выздоровели.

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