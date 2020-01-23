Центризбирком выступает против использования технологии электронного голосования во время общероссийского голосования по законопроекту о поправке в Конституцию России. Об этом в четверг, 23 января, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова во время заседания рабочей группы по изменениям в Основном законе РФ.

«По электронному голосованию спорный вопрос <…> ЦИК и ее позиция: мы в данном случае на этом общероссийском голосовании против (электронного голосования. — Ред.)», — цитирует ее ТАСС.

Также Памфилова отметила, что не видит ничего плохого в проведении голосования в будний день.

Внести изменения в Основной закон страны предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Проект закона о поправках глава государства внес в Госдуму 20 января.

Текст документа предусматривает ужесточение требований к кандидатам на пост президента и ограничение количества президентских сроков — не больше двух по шесть лет. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет РФ.

Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство и гражданство других стран и расширить полномочия парламента — премьер-министр и члены кабмина будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Госдумой. Предусматривается приоритет Основного закона страны над международными соглашениями.

Законопроект также подразумевает закрепление регулярной индексации пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не меньше прожиточного минимума трудоспособного населения.

За каждую из инициатив Путин предложил проголосовать россиянам, разрабатывать формат голосования будет рабочая группа совместно с ЦИК. На данный момент известно, что голосование будет проводиться по закону в целом, а не по отдельным пунктам.