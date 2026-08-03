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Развитие электронной торговли сопровождается ужесточением контроля за оборотом товаров, и все чаще обязательным условием размещения становится маркировка «Честный знак» для маркетплейсов. Без нее крупные площадки не пропускают продукцию на витрину, поэтому поставщику стоит заранее разобраться, как устроена система и какие шаги предпринять, чтобы работать в рамках закона.

Зачем государство ввело маркировку

Главная цель цифровой маркировки — вытеснить с рынка контрафакт и сделать оборот товаров прозрачным. До появления единой системы отследить путь конкретной единицы продукции было практически невозможно, чем активно пользовались недобросовестные производители. Теперь каждая позиция получает своего рода цифровой паспорт, а сведения о ней хранятся в государственной базе.

Для добросовестного бизнеса это скорее плюс: легальные продавцы получают защиту от подделок под их бренд, а покупатели — уверенность в качестве. Одновременно государство закрывает лазейки для ухода от налогов, ведь весь оборот промаркированного товара виден в системе в реальном времени.

Как устроен код маркировки

В основе системы лежит код Data Matrix — небольшой квадратный символ, который наносится на каждую упаковку. В отличие от привычного линейного штрихкода, он содержит зашифрованную последовательность с уникальным идентификатором и криптографической защитой. Подделать такой код практически невозможно: при проверке система сверяет его с базой и мгновенно выявляет дубликаты.

Считать метку можно обычным смартфоном через официальное приложение. Покупатель видит, когда и где произведен товар, а также легально ли он находится в обороте. Для продавца это означает, что любой сбой в цепочке кодов сразу становится заметен как контролирующим органам, так и самой торговой площадке.

Чем оборачиваются нарушения

Пренебрежение правилами дорого обходится бизнесу, и речь не только о прямых взысканиях. При использовании символа «Честный знак» штрафы за маркировку имеют целый набор последствий: денежные санкции, конфискацию немаркированной партии и блокировку кабинета продавца на площадке. Чем крупнее объем нарушений, тем серьезнее итоговые потери.

Косвенный ущерб зачастую превышает сам штраф. Товар, застрявший на складе из-за отказа в приемке, не приносит выручки, а падение рейтинга карточки отбрасывает ее вниз в поисковой выдаче. Восстанавливать позиции после блокировки приходится неделями, теряя сезонный спрос и лояльных покупателей.

Пошаговый выход на площадку

Чтобы легально торговать маркируемым товаром, продавцу стоит пройти подготовку заранее, а не в день отгрузки. Базовый порядок действий выглядит так:

получить электронную подпись и зарегистрироваться в системе;

подключить электронный документооборот с контрагентами;

заказать и оплатить необходимое количество кодов;

нанести коды на упаковку и проверить их считываемость;

вовремя передавать данные о движении и продаже товара.

Отдельно стоит продумать маркировку складских остатков, закупленных до введения требований, — для них действуют отдельные правила переходного периода.

Типичные ошибки новичков

Начинающие поставщики чаще всего спотыкаются на организационных мелочах, а не на самой технологии. Среди самых распространенных промахов:

заказ кодов в последний момент перед поставкой;

отсутствие проверки читаемости меток на упаковке;

игнорирование сроков передачи данных в систему;

смешение промаркированных и старых остатков на складе.

Большинство этих проблем решается внутренним регламентом и назначением ответственного сотрудника, который контролирует маркировку на каждом этапе оборота.

Предпринимателю, который только оценивает нишу или планирует новое направление, полезно заранее просчитать всю экономику проекта с учетом расходов на маркировку и логистику. Наглядные примеры финансовых моделей с расчетами, такие как https://shoppers.media/articles/21280_biznes-plan-pekarni-s-primerami-i-rascetami, помогают увидеть реальную рентабельность и не столкнуться с непредвиденными затратами уже после запуска.

Цифровая маркировка стала неотъемлемой частью работы на маркетплейсах, и относиться к ней как к временному требованию не стоит. Продавцу выгоднее один раз выстроить прозрачные процессы, чем терять деньги на штрафах и простоях. Грамотная подготовка к «Честному знаку» напрямую влияет на устойчивость продаж.