Минприроды совместно с компанией «Российский экологический оператор» (РЭО) ведут разработку цифровой карты, отражающей состояние системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в стране.

Карта будет представлять собой открытый агрегатор и содержать сведения о легальных мусорных полигонах и незаконных свалках.

В настоящее время идёт сбор соответствующей информации. Власти регионов должны предоставить сведения по своим субъектам до конца февраля 2020 года. После получения этих данных Минприроды и РЭО совместно с Росприроднадзором приступят к их проверке, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пообещал к концу 2020 года закрыть все мусорные полигоны на территории области.

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