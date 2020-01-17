Праздник Крещения нужно начинать с покаяния, заявил иеромонах Димитрий Першин на пресс-конференции в преддверии крещенских купаний.

По его словам, за нырянием в прорубь должно стоять истинное понимание праздника и его сути.

«Для нас с вами праздник Крещения должен начинаться с обновления своего сердца покаянием. Позвоните жене, теще, примиритесь со всеми, и это гораздо важнее и гораздо тяжелее, чем сойти в прорубь», — цитирует Першина ИА «НСН».

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич призвал россиян пройти медицинский осмотр перед крещенскими купаниями. Депутат рассказал, что подготовка к купанию в проруби должна проходить «не за день и не за два». Начинать лучше с контрастного душа.

В Москве оборудуют 46 площадок для крещенских купаний. Это будут как искусственные купели, расположенные у храмов и в парках, так и специальные места на водоемах.

Прийти искупаться все желающие смогут с шести вечера 18 января до этого же времени 19 января. На всех площадках организуют безопасный спуск к воде, а подходы к купелям будут с противоскользящим покрытием. Недалеко будут возведены теплые павильоны с горячим чаем и питанием, а также раздевалки, информационные стенды и передвижные туалеты. Кроме того, в шаговой доступности от купелей появятся временные автомобильные стоянки.

Возле всех купелей постоянно будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Помимо этого, полиция будет патрулировать водоемы столицы, чтобы никто не купался в необорудованных местах.

Портал "Окно в город" будет вести трансляцию, которая начнется 18 ноября в 18:00 и завершится в 18:00 19 января.

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