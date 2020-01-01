Скульптор Зураб Церетели направил в Арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение по иску московского департамента городского имущества, которое предполагает взыскание с него около 29 млн рублей. Апелляция зарегистрирована 30 декабря, следует из картотеки арбитражных дел.

Департамент городского имущества Москвы 15 июля 2019 года направил в Арбитражный суд Москвы иск с требованием взыскать с Церетели более 55 млн рублей. Основанием судебного спора стал долг скульптора по договору аренды земельного участка площадью 26,9 тыс. кв. м на Авиамоторной улице. Московские власти предоставили этот участок обществу с ограниченной ответственностью «22 Электромеханический завод» в 2003 году, а в 2004 году Церетели стал новым арендатором земли, купив здания и сооружения завода. В сумму иска 55 млн рублей входил долг по арендной плате со II квартала 2014 года по 30 сентября 2017 года (21,6 млн рублей), а также пени со II квартала 2009 года по 30 сентября 2017 года в размере более 33,5 млн рублей.

Позже представитель Церетели попросил суд исключить из расчета истца 5 млн рублей долга за период до III квартала 2014 года в связи с пропуском исковой давности, а оставшуюся часть неустойки снизить, исходя из принципов справедливости и соразмерности. Он отметил, что запрашиваемая истцом сумма соответствует предоставлению денежных средств под 73% годовых, и попросил в своем контррасчете снизить пени до 9 млн рублей.

В итоге 28 ноября 2019 года Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать по этому делу с Церетели около 29 млн рублей неустойки, так как счел ее «справедливой, достаточной и соразмерной», учитывая, что неустойка — это средство исполнения обязательств, а не возможность обогащения за счет должника.