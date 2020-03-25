Все новости на карте

Поставщики импортных спиртных напитков не исключили, что цены на алкоголь могут вырасти на 7-15% из-за скачков на валютном рынке, сообщает «Комммерсант». В первую очередь речь идёт об оптовых ценах.

Представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) пояснили журналистам, что конечный потребитель ощутит изменение цен только после того, как на склады завезут новые партии импортного алкоголя. При этом эксперты полагают, что это случится не раньше чем через несколько месяцев.

В то же время некоторые ритейлеры отодвинут повышение цен на спиртные напитки в рознице, потребовав у импортеров обоснование для изменения стоимости, что тоже займёт некоторое время.

Примечательно, что вопрос о повышении цен на российский алкоголь не ставится вообще. Аналитики АКОРТ подчеркивают, что доля спиртного зарубежного производства на полках отечественных магазинов в настоящее время составляет чуть более 20%.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики зафиксировали подорожание холодильников и морозильных камер. Бытовая техника выросла в цене из-за повышенного спроса в связи с тем, что многие россияне бросились запасаться продуктами питания, пытаясь подстраховаться на случай ухудшения ситуации с коронавирусом.

Видео дня. «Она нас не сожрет?»: фитнес-тренер оскорбил клиенту