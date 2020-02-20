МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Аппарат фракции ЛДПР по поручению Владимира Жириновского пригласил в Госдуму специалистов Центра гигиены и эпидемиологии Москвы, чтобы провести экспертизу и определить, сколько бактерий и других микроорганизмов может скапливаться на открытых поверхностях, проверка состоится 21 февраля, сообщает пресс-служба фракции ЛДПР.

«По поручению Владимира Жириновского аппарат фракции ЛДПР пригласил в Госдуму специалистов Центра гигиены и эпидемиологии Москвы, чтобы провести экспертизу и определить, насколько много бактерий и других микроорганизмов может скапливаться на открытых поверхностях. … 21 февраля специалисты Центра вместе с лидером ЛДПР и депутатами фракции произведут ряд замеров в Госдуме и отправят образцы в лабораторию», — говорится в сообщении.

На одном из недавних пленарных заседаний Госдумы руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание коллег на то, что в период сезонных эпидемий нужно минимизировать физические контакты, например, рукопожатия, чтобы не передавать друг другу бактерии, которые могут скапливаться на открытых поверхностях: перилах, поручнях, ручках дверей, офисных столах, напомнила пресс-служба.

Ранее Жириновский вышел к трибуне Государственной Думы для выступления в белых перчатках и обратил внимание на проблему профилактики распространения микробов и бактерий. Лидер ЛДПР, выступая на заседании Госдумы, призвал всех депутатов по примеру его фракции ходить в перчатках для "защиты от микробов".

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