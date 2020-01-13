Внедрение саморегулирование стало новым этапом развития отрасли проектирования.

Его основной задачей является регулирование деятельности проектировочных организаций и повышение уровня качества предоставляемых этими компаниями услуг.

Функции контроля и надзора взяли на себя СРО проектировщиков, таким образом, сами проектировочные компании следят за работой своих партнеров по саморегулируемой организации.

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Перед проектировочными СРО стоят следующие задачи:

— повышение степени значимости деятельности проектировочных компаний в своей области и ее авторитета на рынке;

— помощь в организации курсов для повышения уровня профессионализма, квалификации и своевременной аттестации специалистов компаний – членов СРО проектировщиков;

— обеспечение надежного функционирования проектных компаний, состоящих в саморегулируемой организации, содействие их развитию;

— юридическое сопровождение при возникновении споров и конфликтных ситуаций, которые периодически возникают в процессе проектирования межу заказчиком и исполнителем;

— устранение мешающих нормальной работе проектной организации барьеров;

— организация аудитов членов СРО проектировщиков с целью проверки качества работ, влияющих на безопасность объектов недвижимости;

— контроль за соблюдением всех требований стандартов, регламентов, правил и положений некоммерческого партнерства в области проектирования;

— консультационная поддержка каждого члена СРО, квалифицированная помощь в любых вопросах в рамках работ по проектированию при необходимости;

— своевременное информирование проектировочных компаний о последних изменениях в законодательстве;

— представление интересов всех компаний — членов на различных уровнях власти, а также в государственных контролирующих органах;

— формирование пожеланий членов СРО проектировщиков в единое мнение и уведомление о нем вышестоящих органов для внесения изменений в законодательство.

Известно, что вести законную деятельность по подготовке проектных документов, в случае если эта работа действительно влияет на безопасность объектов недвижимости, нельзя без наличия свидетельства от саморегулируемой организации.

Именно поэтому, многим компаниям приходится вступать в СРО проектировщиков и получать там соответствующий допуск.

С другой стороны, члены некоммерческих партнерств получают достойные выгоды. С особенностями становления их членом вы можете ознакомиться на сайте Независимого центра лицензирования.