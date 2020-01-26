Центробанк планирует провести исследование банков на доступность для людей с различными особенностями здоровья. Для этого планируется привлечь «тайных покупателей» — маломобильных граждан, людей со слабым зрением и слухом, а также ментальных инвалидов.

Проверка коснется офисов, сайтов, колл-центров и мобильных приложений 20 кредитных организаций, входящих в топ-50 по активам. При этом тестировать будут только те клиентские центры, которые сами банки сочли доступными для людей с особыми потребностями.

По итогам исследования Банк России составит рэнкинг удобства банков для инвалидов. На проведение тестирования и составления рэнкинга ЦБ заплатит подрядчику 13,7 млн рублей.

По словам экспертов, пока комфортную инфраструктуру инвалидам предоставляет только Сбербанк.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» от 27 января 2020 года.