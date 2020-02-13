Центробанк предлагает распространить «ипотечные каникулы» на срок срочной воинской службы для призывников. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России в четверг, 13 февраля

По словам Набиуллиной, около 15 тыс. человек уже обратились за «ипотечными каникулами». Из них 8 тыс. человек воспользовались этим механизмом. Заявки от 4 тыс. клиентов не одобрили, поскольку они не удовлетворяли условиям, установленным законом.

Глава Банка России добавила, что если молодой человек после университета успел взять ипотеку и его призвали в армию, для него и молодой семьи это может стать серьезной проблемой. Она призвала распространить «каникулы» для призывников не только на ипотеки, но и на все потребительские кредиты более одного года, которые есть у заемщика. «Срок таких каникул есть период срочной воинской службы. Я надеюсь, что Госдума поддержит эту инициативу», — заключила она.

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России 31 июля 2019 года. Нововведение касается и новых, и уже действующих кредитных договоров. Согласно закону россияне, которые оказались в сложной жизненной ситуации — потеряли работу или их ежемесячный доход сильно сократился — могут обратиться в банк и взять паузу в обслуживании кредита без штрафных санкций.

Услугу предоставят на шесть месяцев по кредитам на сумму не более 15 млн рублей. В этот период заемщик сможет приостановить выплаты или уменьшить их размер.

Информация по отсутствию платежей в этот период не будет включаться в информационную часть кредитной истории. Во время «ипотечных каникул» запрещено изымать переданное в залог единственное жилье заемщика.