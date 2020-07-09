На днях « в Томске» на основании присланных в редакцию фото и видеодоматериалов рассказал о том, что в томском морге на ул. Нахимова, д. 3, стр. 5 (ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро») мешки с трупами и бирками «COVID-19» лежат на полу вповалку в несколько рядов. А на некоторых работающих в морге медиках нет средств защиты.

Местные полицейские, как по команде, тут же принялись ловить авторов скандальных фото и видео, заподозрив корреспондента издания Станислава Микрюкова в распространении «фейков».

Формально полицейские ссылаются на сообщение из группы оперштаба в соцсети о том, что никаких трупов в полиэтиленовых мешках якобы нет. И действительно, и.о. начальника областного «Патологоанатомического бюро» Павел Горх буквально «жег»: «Информация, опубликованная в « в Томске», не соответствует действительности, — на голубом глазу сообщил он, — на опубликованных фотографиях показано помещение, в котором за выходные дни скопились мешки от биологических отходов класса «Б», в частности, использованная одежда, ветошь, которые не могут быть выброшены в простой мусорный бак, а утилизируются организациями, которые имеют лицензию на это вид деятельности. В понедельник, 6 июля, большая часть была утилизирована в плановом порядке». Он же сообщил, что комната для хранения трупов в этом морге представляет собой большую «холодильную» камеру, в которой тела умерших хранятся при определенной температуре, и что фотография мешка с телом, лежащим на полу, «сделана в другом помещении или в другое время».

В общем, вместо единственно нормальной реакции на материал – немедленно навести порядок – власти принялись придумывать на ходу самые немыслимые легенды. То есть по сути те самые «фейки». И это потрясло общественность больше, чем сами трупы, сваленные на полу. Хотя, с точки зрения правил противоэпидемиологической безопасности – это откровенное и беспрецедентное их нарушение! Во-первых, те самые медики, работающие без средств защиты, выйдя из морга, поедут домой на общественном транспорте со всеми возможными последствиями. У них ведь, в отличие от членов томского оперштаба, персональных авто за бюджетный счет нет. Во-вторых, рядом с ковидными покойными в морге на полу лежали и обычные, которые для прощающихся на похоронах могут стать буквально короно-бомбой. Ну и самое главное, рядом с моргом открыт и принимает посетителей ритуальный зал, работает огромная городская больница. То есть локально рядом с моргом постоянно находится большое скопление людей. И если в морг, где складированы мешки с бирками «COVID-19», так легко войти и выйти, то о какой противоэпидемиологической работе в регионе вообще может идти речь?

Для того, что бы доказать свою правоту журналисты «» в Томске» разместили более реалистичные фото и видео на гипердиске. Конечно, эти фото и видеоматериалы – не для слабонервных. Там четко видно, что на полу в черных мешках с бирками «COVID-19» свалены именно трупы. В подтверждение достоверности распространённой информации фото и видео из морга отправлены руководству правоохранительных органов России для дальнейшего разбирательства. А также членам местного оперштаба и лично Павлу Горху, который не постеснялся назвать «мусором» мешки с хорошо просматривающимися частями человеческих тел.

Через два дня, после разразившегося скандала большую часть тел из этого морга куда-то вывезли. И только тогда провели проверку по линии облздрава. В тщательно подготовленный морг приехал сам заместитель начальника областного департамента здравоохранения Вадим Бойков. Но даже он обнаружил и рассказал СМИ, что сотрудники и посетители морга по ул. Нахимов, «пренебрегали требованиями об использовании защитных костюмов, респираторов и очков». В том числе в тех помещениях, где находятся тела умерших с диагнозом COVID-19. Также был выявлен дефицит каталок и необходимость приобретения дополнительных. Мало того, «Патологоанатомическое бюро» теперь обязано установить систему видеонаблюдения на территории морга для обеспечения круглосуточного контроля. Иными словами часть информации журналистов чиновник подтвердил. Тем не менее, местные полицейские продолжают настаивать на вызове журналиста « в Томске» Станислава Микрюкова на опрос, пытаясь все-таки «пришить» ему статью за распространении «фейков».

Но самое главное. У меня, как у депутата городской Думы, возникают вполне резонные вопросы: можно ли после всего этого вообще доверять той информации по коронавирусу, которую распространяет томский оперативный штаб, публикуемой им статистике по заболевшим и умершим в период эпидемии? Судите сами: официально на момент самой первой публикации в Томске умерших от коронавируса не было уже как 32 дня… Тогда как на самом деле морг был завален мешками с биркой «COVID». Так по праву ли занимают свои кресла местные чиновники от томского здравоохранения? Может, им уже давно положено заниматься делом совсем в других местах, возможно, не столь отдаленных?

В данный момент я подготовил и направил обращения в правоохранительные органы: СК, МВД, Генпрокуратуру и ФСБ, с требованием проверить и, в случае подтверждения опубликованной журналистами « в Томске» информации, привлечь Павла Горха и членов оперштаба Томской области к ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе. А также за несоблюдение в регионе санитарно-эпидемиологических правил. И это – как минимум! Ведь по-хорошему теперь надо проверять все данные и цифры, исходящие из томского оперштаба, которому, как выяснилось, назвать белое черным, как два пальца об асфальт…

Василий Еремин, шеф-редактор « в Томске», депутат Думы г. Томска