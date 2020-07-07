" в Томске" рассказал о странностях работы областного патологоанатомичского бюро, в котором корреспондент издания стал свидетелем нарушений со стороны персонала при работе с телами покойных.

По сообщению издания, в морг без проблем удалось пройти посторонним людям, сделать фото и видео складированных прямо на полу в мешках трупов, на некоторых из которых были пометки "COVID". Находившийся на месте персонал работал без средств индивидуальной защиты.

После публикации материала разгорелся скандал: журналиста Станислава Микрюкова вызвали на допрос, заподозрив в "распространении фейков", а томский оперштаб по коронавирусу дал странный комментарий.

Так, в аккаунте штаба в соцсети появились слова и.о начальника морга, приводилась цитата: "…скопились мешки от биологических отходов класса «Б», в частности, использованная одежда, ветошь". Также сообщалось, что большая часть этого "мусора" уже в понедельник "была утилизирована в плановом порядке". Заявление журналистов о том, что в мешках находились трупы, назвали не соответствующими действительности, несмотря на то, что в распоряжении редакции имеются подтверждающие фото и видео. По этическим причинам публикуются только самые "невинные" снимки.

Редакция " в Томске" пообещала отправить весь архив фото и видео в правоохраниетльные органы, а также начальнику морга, "который не постеснялся назвать «мусором» мешки с очевидными в них человеческими руками, туловищем и головой".

"Получается, он сам и распространяет ту самую заведомо недостоверную информацию", — отмечает редакция.