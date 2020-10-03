Депутат Государственной думы, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко уверен, что американские медики сделают все возможное для выздоровления своего президента Дональда Трампа, заразившегося COVID-19. Об этом российский политик рассказал в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Пожелаем ему скорейшего выздоровления. Это очень важно, потому что сейчас непростой период в истории Америки — 7 миллионов заболевших, что очень серьезно. А Трамп по возрасту и по состоянию здоровья находится в группе риска, хотя судя по своей активности, достаточно бодр, — заявил Онищенко.

По его словам, такие люди как Дональд Трамп являются очень трудными пациентами, так что ему нужно умерить свою активность на какое-то время и внимательно слушать рекомендации врачей.

Как стало известно, президент Дональд Трамп и его супруга Меланья сдали положительный тест на COVID-19. Из-за болезни глава государства отменил все очные мероприятия в пятницу, 2 октября. При этом он продолжит выполнять свои обязанности во время лечения.

В целом, несмотря на солидный возраст президента, пара чувствует себя хорошо и намерена соблюдать карантин. А между тем, до выборов нового президента остается месяц и действующий американский лидер отстает, судя по рейтингам, от своего конкурента — Джо Байдена.

Также, по данным Института Хопкинса, на данный момент в США выявлено более семи миллионов заражений коронавирусом нового типа, из которых более 43 тысяч только за последние сутки.