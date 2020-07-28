Как рассказала доктор медицинских наук Дина Сакаева, боли в правом подреберье, потеря аппетита и снижение веса наряду с пожелтением кожи могут указывать на начало печеночной онкологии.

печень

Кроме того, к признакам рака печени врач отнесла повышенную температуру тела, которая держится длительное время без очевидных на то причин.

Нарастающая боль в животе часто является симптомом опухоли, которая начала распространяться за пределы органа, отметила эксперт. При диагностике у многих больных обнаруживается асцит — скопление в брюшной полости жидкости.

Таким образом, сигналом развития злокачественной опухоли могут быть стремительная потеря веса и желтоватый оттенок кожи. Однако поставить точный диагноз может только врач, не занимайтесь самолечением.

Развитию рака печени способствует несколько факторов, например, хронические заболевания, и в первую очередь — вирусный гепатит В. Риск возникновения печеночноклеточного рака у носителей вируса возрастает в 200 раз.

К другим болезням, провоцирующим рак печени, относятся цирроз печени,

гемохроматоз (избыточное содержание в организме железа), желчнокаменная болезнь, сахарный диабет, паразитарное заражение, а также сифилис и алкоголизм.

Кроме того, работа на производствах, связанных с использованием мышьяка, ртути, хлорид винила может пагубно сказаться на состоянии печени.

Как отмечал врач и телеведущий Александр Мясников, часто причиной развития онкологических заболеваний становятся вирусы. Это вирус папилломы человека, вирус Эпштейна — Барр и вирусы гепатитов.

— Вирус папилломы человека вызывает 100% случаев рака шейки матки, полового члена; вирус Эпштейна — Барр (герпеса) — онкологию головы и шеи и, возможно, пищевода, лимфомы и лейкозы; вирусы гепатитов — рак печени, — говорил медик.