Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев во Владивостоке вручил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» дошедшему до Берлина 105-летнему ветерану Ефиму Гольдбергу, сообщила пресс-служба полпредства.

«Полпред выразил слова признательности и благодарности за героизм и мужество. Ветеран подарил вице-премьеру свою книгу стихотворений, сделав дарственную надпись», — говорится в сообщении.

Гольдберг родился в белорусском городе Борисове в 1914 году. В 1941 году был призван в армию, в автомобильный батальон Смоленска. С 1 октября 1943 года служил в 36-й танковой бригаде 1-го Белорусского фронта в должностях командира взвода, офицера связи штаба бригады, помощника начальника штаба бригады по оперативной работе. Дошел до Берлина и лично расписался на Рейхстаге.

В мирное время он работал в Дальневосточном морском пароходстве первым помощником капитана. За участие в Великой Отечественной войне Ефим Гольдберг награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Юбилейная медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне учреждена 13 июня 2019 года указом президента РФ.

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