«Дальневосточный гектар» получили уже более 75 тыс. человек. Об этом 30 декабря рассказал полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

По его оценке, это неплохой результат. «Территория, полученная людьми, уже сопоставима с площадью крупнейших городов нашей страны и небольших европейских государств», — отметил он в эфире «России 24».

В настоящее время в регионе осуществляют деятельность 2127 проектов с господдержкой, подчеркнул Трутнев.

«В этом году сдано 104 новых предприятия. Общее число построенных предприятий, именно в рамках наших механизмов — территории опережающего развития, свободного порта, — уже сегодня 280. Осуществлено 460 млрд рублей частных инвестиций на территории Дальнего Востока», — цитирует полпреда агентство «РИА Новости».

В рамках реализации программы «Дальневосточный гектар» россияне, а также участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, имеют право на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке.

Оформление проводится бесплатно. В течение первого года заявитель должен определиться с видом использования участка, через три — задекларировать ход освоения. Через пять лет землю можно получить в собственность или длительную аренду бесплатно.

Ранее в декабре в Хабаровском крае началось строительство дорог к компактно расположенным «дальневосточным гектарам». Проезд к ним будет обеспечен в 2020 году.