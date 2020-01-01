В первый день 2020 года вступает в силу пакет законов, предполагающий цифровизацию учёта трудовой деятельности россиян. С этого момента работодатели должны будут в электронной форме передавать в Пенсионный фонд все те данные, которые сейчас фиксируют в трудовых книжках.

Речь идёт о таких сведениях: должность, профессия и квалификация, стаж, даты приёма и увольнения и прочие. Эти сведения ПФР будет хранить в новом разделе индивидуальных лицевых счетов граждан (номер такого счёта называется СНИЛС).

Переход на электронные трудовые книжки — возможность, а не обязанность. Заявление об учёте трудовой биографии в «цифре» следует подать руководству до 31 декабря 2020 года. Если заявление не будет подано, трудовая книжка останется бумажной. А вот уже с 2021 года всем новым сотрудникам станут оформлять только электронные книжки. При желании любой человек сможет получить выписку из своей «виртуальной» трудовой — через ПФП, МФЦ или портал госуслуг.

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