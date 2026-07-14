Труба ПЭ80 — напорный трубопровод из полиэтилена низкого давления второго поколения, изготавливаемый по ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009. Материал предназначен для транспортировки холодной питьевой воды и технических жидкостей при температуре от -20°C до +40°C.

МегаПайп производит трубы ПЭ80 диаметром от 16 до 1200 мм плотностью 0,940–0,960 г/см³. Основные параметры выбора трубы:

SDR — определяет толщину стенки и рабочее давление

Диаметр — от 16 мм (бытовые нужды) до 1200 мм (промышленные сети)

Назначение — питьевая вода (синяя полоса) или технические нужды (чёрный цвет)

Способ соединения — сварка или компрессионные фитинги

Классы SDR труб ПЭ80

SDR Рабочее давление SDR 7,4 25 атм SDR 11 16 атм SDR 13,6 12,5 атм SDR 17 10 атм SDR 17,6 9 атм SDR 21 / 26 / 33 безнапорные системы, дренаж, технические сети

Применение труб ПЭ80

Трубы применяются в магистральных и внутренних системах водоснабжения, при подключении частных домов к автономным источникам (скважины, колодцы), в сельском хозяйстве — для капельного полива, орошения полей и теплиц, водоснабжения ферм и устройства дренажа, а также в промышленности — для подачи технической воды и совместимых с полиэтиленом жидких сред.

МегаПайп: производство труб ПЭ80

МегаПайп выпускает трубы ПЭ80 на собственном производстве с прохождением испытаний на гидростатическую прочность и геометрические параметры. Наряду с трубами ПЭ80 компания поставляет трубы ПЭ100 и оборудование для стыковой сварки, что позволяет закрыть монтаж трубопровода в рамках одного проекта.

Как заказать трубу ПЭ80 у МегаПайп

Для оформления заявки следует обратиться к менеджерам МегаПайп через сайт или по телефону. Специалисты помогут подобрать диаметр, SDR и объём поставки под конкретный объект.

FAQ

Какой срок службы у трубы ПЭ80?

При соблюдении условий эксплуатации — рабочее давление, температура среды до +40°C, защита от длительного УФ-воздействия — срок службы превышает 50 лет.

Чем отличается труба ПЭ80 от ПЭ100?

Основное отличие в минимальной длительной прочности материала: у ПЭ80 — 8,0 МПа, у ПЭ100 — 10,0 МПа. При одинаковом наружном диаметре ПЭ100 выдерживает более высокое давление при меньшей толщине стенки.

Можно ли использовать трубу ПЭ80 для газоснабжения?

Да, для газопроводов применяются специальные трубы ПЭ80 с маркировкой «Газ» и жёлтой полосой, предназначенные для подземной прокладки при низком и среднем давлении.

Какой минимальный радиус изгиба у трубы ПЭ80?

При прокладке трассы с изгибами без применения фитингов минимальный радиус изгиба составляет 20–25 наружных диаметров трубы.

Как правильно хранить трубы ПЭ80?

Трубы хранятся горизонтально на ровной поверхности, вдали от источников тепла, с защитой от прямого солнечного света, при температуре от -20°C до +40°C; высота штабеля — не более 2 м.

Заключение

Труба ПЭ80 остаётся востребованным решением для водоснабжения, орошения и технических сетей благодаря сочетанию долговечности, коррозионной стойкости и простоты монтажа. МегаПайп производит полный типоряд диаметров и поставляет трубы вместе с оборудованием для сварки.