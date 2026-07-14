Труба ПЭ80 — напорный трубопровод из полиэтилена низкого давления второго поколения, изготавливаемый по ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009. Материал предназначен для транспортировки холодной питьевой воды и технических жидкостей при температуре от -20°C до +40°C.
МегаПайп производит трубы ПЭ80 диаметром от 16 до 1200 мм плотностью 0,940–0,960 г/см³. Основные параметры выбора трубы:
- SDR — определяет толщину стенки и рабочее давление
- Диаметр — от 16 мм (бытовые нужды) до 1200 мм (промышленные сети)
- Назначение — питьевая вода (синяя полоса) или технические нужды (чёрный цвет)
- Способ соединения — сварка или компрессионные фитинги
Классы SDR труб ПЭ80
|SDR
|Рабочее давление
|SDR 7,4
|25 атм
|SDR 11
|16 атм
|SDR 13,6
|12,5 атм
|SDR 17
|10 атм
|SDR 17,6
|9 атм
|SDR 21 / 26 / 33
|безнапорные системы, дренаж, технические сети
Применение труб ПЭ80
Трубы применяются в магистральных и внутренних системах водоснабжения, при подключении частных домов к автономным источникам (скважины, колодцы), в сельском хозяйстве — для капельного полива, орошения полей и теплиц, водоснабжения ферм и устройства дренажа, а также в промышленности — для подачи технической воды и совместимых с полиэтиленом жидких сред.
МегаПайп: производство труб ПЭ80
МегаПайп выпускает трубы ПЭ80 на собственном производстве с прохождением испытаний на гидростатическую прочность и геометрические параметры. Наряду с трубами ПЭ80 компания поставляет трубы ПЭ100 и оборудование для стыковой сварки, что позволяет закрыть монтаж трубопровода в рамках одного проекта.
Как заказать трубу ПЭ80 у МегаПайп
Для оформления заявки следует обратиться к менеджерам МегаПайп через сайт или по телефону. Специалисты помогут подобрать диаметр, SDR и объём поставки под конкретный объект.
FAQ
Какой срок службы у трубы ПЭ80?
При соблюдении условий эксплуатации — рабочее давление, температура среды до +40°C, защита от длительного УФ-воздействия — срок службы превышает 50 лет.
Чем отличается труба ПЭ80 от ПЭ100?
Основное отличие в минимальной длительной прочности материала: у ПЭ80 — 8,0 МПа, у ПЭ100 — 10,0 МПа. При одинаковом наружном диаметре ПЭ100 выдерживает более высокое давление при меньшей толщине стенки.
Можно ли использовать трубу ПЭ80 для газоснабжения?
Да, для газопроводов применяются специальные трубы ПЭ80 с маркировкой «Газ» и жёлтой полосой, предназначенные для подземной прокладки при низком и среднем давлении.
Какой минимальный радиус изгиба у трубы ПЭ80?
При прокладке трассы с изгибами без применения фитингов минимальный радиус изгиба составляет 20–25 наружных диаметров трубы.
Как правильно хранить трубы ПЭ80?
Трубы хранятся горизонтально на ровной поверхности, вдали от источников тепла, с защитой от прямого солнечного света, при температуре от -20°C до +40°C; высота штабеля — не более 2 м.
Заключение
Труба ПЭ80 остаётся востребованным решением для водоснабжения, орошения и технических сетей благодаря сочетанию долговечности, коррозионной стойкости и простоты монтажа. МегаПайп производит полный типоряд диаметров и поставляет трубы вместе с оборудованием для сварки.