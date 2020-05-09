Телеканал ESPN признал тройку Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова и Сергея Федорова лучшей в истории клуба НХЛ «Детройт». Рейтинг лучших сочетаний всех команд лиги приводится на сайте телеканала.

Нападающие входили в «русскую пятерку», которую дополняли защитники — Владимир Константинов и Вячеслав Фетисов.

«В атаке их игра выглядела как хоккейное выражение симфонии Чайковского. В защите Федоров был нападающим нового уровня, который дважды завоевал приз лучшему нападающему оборонительного плана», — говорится в характеристике тройки.

Федоров в североамериканской лиге провел 1248 матчей, в которых набрал 1179 очков (483 шайбы + 696 голевых передач). Ларионов сыграл в НХЛ 921 встречу, набрав 644 (169+475) очка. В активе Козлова 853 (356+497) очка в 1182 встречах заокеанской лиги. В составе «Детройта» они вместе выступали на протяжении пяти лет, дважды став обладателями Кубка Стэнли (1997, 1998).