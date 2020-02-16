Три россиянки, прибывшие в Камбоджу на борту круизного лайнера Westerdam, вылетели из Пномпеня в Санкт-Петербург. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщается на странице посольства России в Пномпене в Facebook.

«15 февраля с. г. в 23:05 по местному времени группа из трех российских граждан с круизного лайнера MS Westerdam вылетела из г. Пномпень в г. Санкт-Петербург. Сотрудники консульского отдела посольства оказали соотечественникам необходимую помощь, проводили их в аэропорту столицы Камбоджи», — говорится в публикации.

В городском управлении Роспотребнадзора «РИА Новости» сообщили, что вернувшиеся россиянки могут быть направлены в больницу для полного обследования в случае проявления у них признаков ОРВИ.

Если симптомов вируса у них обнаружено не будет, они будут наблюдаться медицинскими работниками по месту регистрации.

Днем ранее россияне, находившиеся на лайнере (трое петербуржцев и четверо москвичей), покинули судно и отправились на родину через Бангкок.

1 февраля круизный лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту покинул порт Гонконга. Конечным пунктом назначения и точкой отправления для нового тура был избран японский порт Йокогама.

Вместе с тем власти Японии воспротивились высадке пассажиров, опасаясь распространения вируса COVID-19. Позже лайнеру доступ в свои порты закрыли и несколько других азиатских стран.

13 февраля лайнеру удалось пришвартоваться в одном из портов Камбоджи. Затем выяснилось, что на борту есть россияне. Все они здоровы и каких-либо жалоб на компанию – оператора круиза не имеют.

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, позже получившего официальное название COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

По информации Национальной комиссии здравоохранения Китая, на 16 февраля в общей сложности зарегистрировано более 68 тыс. подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, погибли 1665 человек.

13 февраля власти китайской провинции Хубэй, ставшей очагом распространения вируса, зафиксировали резкое увеличение числа новых заболевших от коронавируса — специалисты пересмотрели результаты уже проведенных обследований и на основе новой классификации стали относить к числу зараженных тех, кого ранее считали здоровыми.