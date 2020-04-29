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На территории Дагестана менее чем за неделю скончались трое офицеров полиции с диагностированной двусторонней пневмонией. Об этом 29 апреля журналистам сообщили представители пресс-службы регионального МВД.

Как отметил представитель ведомства, 25 апреля скончался майор полиции — старший инспектор ГИБДД по Кизлярскому району Дагестана. Мужчине было 54 года, у него остались жена и двое детей.

Через два дня из-за пневмонии ушёл из жизни 54-летний полковник полиции. Он был участковым уполномоченным по Цунтинскому району Дагестана. У офицера были супруга и трое детей.

Во вторник, 28 апреля, скончался 32-летний заместитель начальника ЦВСНП (Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей) МВД по Дагестану старший лейтенант полиции. У него также была диагностирована двусторонняя пневмония.

Представитель МВД Дагестана не уточнил, был ли у покойных обнаружен коронавирус, сообщает «Интерфакс-Юг».

На сегодняшний момент в республике COVID-19 подтвердился у 1231 человека. Жертвами вируса стали 12 пациентов, 88 вылечились.

Как ранее писал NEWS.ru, в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что ещё 67 пациентов с коронавирусом скончались. У них был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

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