Трое экс-сотрудников коммерческого банка «БФГ — Кредит» задержаны по подозрению в растрате 12,9 млрд рублей. ОБ этом в среду, 17 июня, сообщает Следственный комитет России.

По данным ведомства, задержанными являются бывшие сотрудники кредитного управления банка Михаил Дорогинин, Алексей Горлин и Юлия Финкельштейн.

«Им предъявлено обвинение в хищении денежных средств банка в особо крупном размере, организованной группой, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Перед судом возбуждено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Расследование по уголовному делу продолжается.

В СК напомнили, что ранее в розыск были объявлены владельцы и председатель правления «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов, которые в 2014-2016 годах организовали хищение денежных средств банка и скрылись за пределами России.

2 июня сообщалось, что генеральный директор «Лукойл-Резервнефтепродукт» Александр Хомяков объявлен в международный розыск по делу о растрате более 1 млрд рублей. Также по делу проходят еще несколько лиц.