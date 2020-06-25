В Солнечногорском районе Подмосковья произошла трагедия с участием двоих детей четырех и пяти лет. В районе СНТ «Чайка» они утонули в заполненном водой котловане.

На место происшествия выезжал Солнечногорский городской прокурор Игорь Фокин.

Между тем представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в четверг в этом районе утонул еще один ребенок. Это произошло на территории частного домовладения в искусственном водоеме.

Сейчас следователи опрашивают семьи погибших детей.

Врадий напомнила, что с наступлением лета все чаще происходят несчастные случаи с детьми. Большая часть заканчивается смертью. «Наиболее массовый характер имеют случаи гибели детей в водоемах и в результате выпадения из окон», — подчеркнула она. По ее словам, в большинстве случаев дети остаются без контроля взрослых.