СПОРТ

Триумфаторы юношеских Олимпийских игр вернулись в Россию

07:39 24/01/2020

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Российская юношеская сборная вернулась с победой из швейцарской Лозанны. В Москве спортсменов встречали родные и болельщики, сообщает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

Сборную России, с триумфом выступившую на юношеских Олимпийских играх в Лозанне, в аэропорту «Шереметьево» встречали живым коридором. В руках фанатов были флаги и фотографии спортсменов.

Они вошли в историю. Лучший результат. Формула победы российской сборной – 10-11-8, первое место в медальном зачете. Из 16 видов спорта, в которых выступала команда, в 11 – награды. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков следил за соревнованиями в Швейцарии. Он высоко оценил волю спортсменов к победе. «То, что произошло в Лозанне за последние две недели, войдет в историю российского и международного спорта. Впервые в истории современной России наши спортсмены одержали безоговорочную победу на юношеских Олимпийских играх», – отметил Поздняков.

Настоящими героями стали хоккеисты. Капитан команды Иван Мирошниченко, явно не готовый выступать на церемонии встречи, просто поблагодарил всех, кто болел и переживал. «Хочу поблагодарить всех, все было на высшем уровне», – сказал он.

После церемонии уставших героев ловили журналисты. Они, скромные в силу своего возраста, давали первые интервью. Интервью хоккеистов старались получить все журналисты. Вратарь команды Сергей Мурашов рассказал, как в финале победили американцев. «Одним кулаком мы с ними справились. Но игра не была легкой. У нас не все получалось», – рассказал вратарь. Они будущее взрослой олимпийской сборной. И впереди у них еще много побед.





Артем Васнев