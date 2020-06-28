Власти Южной Кореи намерены уже на следующей неделе начать допускать зрителей на стадионы во время различных матчей, но будут существенно ограничивать их число, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения.

Как отметили собеседники агентства, в первое время после начала допуска зрителей планируется заполнение трибун лишь на треть. В случае улучшения ситуации с числом новых заражений коронавирусом в стране доля присутствующих зрителей будет увеличиваться. Если же в стране будет вновь зафиксирован постоянный рост числа новых инфицированных, то стадионы могут вновь закрыть.

Решение о частичном допуске зрителей на трибуны стадионов было принято после неоднократных жалоб со стороны фанатов о нецелесообразности предпринятых мер, согласно которым для доступа людей были открыты пляжи и аквапарки, но не стадионы.

В воскресенье в Южной Корее было зафиксировано 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки, общее число инфицированных COVID-19 выросло до 12 715, выздоровели 11 364 человек. По данным организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, основная часть заражений зафиксирована в Сеуле (14 человек) и примыкающих к нему районах провинции Кёнгидо (17 человек). За прошедшие сутки из больниц выписаны 47 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 364, что составляет 89,4%. Число жертв составляет 282 человека.

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек.