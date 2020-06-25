Бывшие участницы скандальной телестройки Елена Хромина и Елизавета Триандафилиди часто ссорились и устраивали потасовки. Но когда последняя оскорбила не только Лену, но и членов ее семьи, девушка не стерпела и обратилась в суд за защитой чести и достоинства.



На днях Люберецкий суд Москвы провел заключительное заседание, в рамках которого признал слова Лизы клеветой и обязал ее публично опровергнуть сказанное в адрес семьи Хроминой, а также выплатить ей компенсацию в размере 60000 рублей.



Триандафилиди, не появившаяся в зале суда, так как, по ее словам, ей не пришло соответствующее извещение, намерена обратиться в апелляцию. Девушка назвала действующее решение «бредовым» и заявила о готовности продолжать судебные тяжбы. Правда, Хромина уже напугала обидчицу тем, что в случае обжалования решения суда в апелляции будет требовать увеличения размера компенсации.