Как считает Александр Мясников, скоро мы столкнемся с очередным пиком коронавирусной инфекции. По словам врача и телеведущего, это май и два первых летних месяца.

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Развитие пандемии волнообразно, напомнил медик, и волны «накатывают» раз в три месяца.

Мясников уверен, что не стоит надеяться, что все страны откроют свои границы. А если какие-то и откроют, то все равно придется соблюдать длительный карантин, что сводит на нет весь отпуск.

Он также назвал главные ошибки, которые допустили в нынешнем году в связи с распространением инфекции. Во-первых, все игнорировали предупреждения о возможной мировой эпидемии, хотя ведущие инфекционисты и эпидемиологи предупреждали, что грядет пандемия.

Во-вторых, пандемию переоценили в плане опасности, считает Мясников. Дело кончилось тем, что что «лекарство оказалось хуже самой болезни». Все силы брошены на ковид, и в результате до кого-то не доехала скорая, кто-то запустил рак, кто-то умер от инфаркта, кого-то не стали оперировать.

Ранее главрач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил о третьей волне коронавируса. В качестве примера он привёл испанку, азиатский, свиной, птичий грипп — все они протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками весной и осенью.

По прогнозу пульмонолога Александра Карабиненко, коронавирусом так или иначе могут переболеть все, поскольку он циркулирует в воздухе и разносится бессимптомными носителями.