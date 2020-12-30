Как сообщили британские медики, выявить рак легких можно «по глазам». Речь идет об опущении века, слишком маленьком зрачке и двоение в глазах. Причем происходит это на одной стороне лица.

легкие

Ученые отмечают, что каждый признак связан с разным типом рака. Опущенное веко и слишком маленький зрачок могут указывать на немелкоклеточный рак легкого. Как правило, он начинается в бронхах, а затем распространяется на другие части тела.

Двоение в глазах может быть связано с метастатическим раком — когда злокачественные клетки перемещаются в другие части тела, отделившись от опухоли.

Главным способом профилактики рака легких является отказ от курения. Факторы риска – генетическая предрасположенность, контакт с летучими канцерогенами, облучение грудной клетки, генетические нарушения, некоторые вирусы, злоупотребление алкоголем.

Ранее американские онкологи сообщили, что рак легких можно распознать по косвенным признакам — например, по смеху. Одним из частых симптомов этого заболевания является боль в груди, усиливающаяся во время смеха, при глубоком дыхании и кашле.

Ежегодно в России выявляют новых случаев заболеваний раком лёгкого более 62 тысячи человек, из них 49000 – мужчины.