Главный онколог Минздрава Андрей Каприн объяснил, при каких симптомах нужно срочно обращаться к врачу.

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По его словам, на развитие онкологии могут указывать длительная слабость и резкое похудение, особенно все это происходит на фоне повышенной температуры, не связанной с простудой. Затяжной кашель тоже нельзя игнорировать.

— Кроме того, любое выделение крови, в том числе при кашле, длительные носовые кровотечения, кровь в моче также, скорее всего, тревожные симптомы, — отметил Каприн в своём Instagram.

Известно, что на ранних стадиях рак успешно лечится.

Хирург-онколог Иван Карасёв ранее рассказал о влиянии возраста на скорость развития рака. По его словам, то, что у молодых людей рак развивается быстрее, чем у пожилых, абсолютно верно. Это связано со скоростью обменных процессов в организме. Кроме того, гормоночувствительные опухоли на фоне высокого гормонального статуса растут очень быстро. Так, у молодых беременных женщин рак яичников или молочных желез развивается за несколько месяцев.

Самым распространенным видом онкозаболевания в России в прошлом году стал рак кожи и меланома. Второе место занял рак молочной железы, третье — рак легких. Если брать структуру смертности, то на первом месте — рак легких, на втором — желудка, на третьем — ободочной кишки.