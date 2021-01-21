Как отмечают британские ученые, на то, что человек заразился коронавирусной инфекцией, могут указывать некоторые проблемы со зрением.

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Эксперты в ходе исследования изучили данные здоровья более восьмидесяти пациентов с COVID-19. Оказалось, что восемнадцать процентов жаловались на светобоязнь, почти столько же — на боль в глазах и на зуд в веках.

В исследовании отмечается, что такие «глазные» признаки проявляются обычно после основных (жар, потеря обоняния и кашель). Длятся они около четырнадцати дней.

Как ранее сообщила группа европейских ученых, самым распространенным симптомом легкой формы COVID-19 является полная потеря способности чувствовать запахи.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России может появиться свой штамм коронавируса, как это произошло в Великобритании и ЮАР. Он указал, что такая мутация, скорее всего, уже существует, но пока официально не выявлена.

Врач и телеведущий Мясников развеял популярные слухи о вакцинации. Он назвал очевидной глупостью и бредом возможность чипирования через ввод препарата от коронавируса.