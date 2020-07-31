По словам профессора Аркадия Верткина, очень важно распознавать самые ранние признаки рака. Онкология уносит много жизней, в частности, и среди людей до 45 лет.

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Эксперт отметил, что среди первых сигналов опасного заболевания, — изменение ритма дефекации и мочеиспускания, незаживающие язвы, необычные кровотечения или выделения.

Кроме того, по словам профессора, следует обращать внимание на затрудненное глотания, различные уплотнения, изменение вида родинок, затяжной кашель и осиплость голоса.

Онкология в мире занимает второе месту по количеству летальных исходов, уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям.

Медики также выделяют три группы симптомов онкологических заболеваний. Во-первых, это безуспешное лечение болезней. Когда вы проводите усиленную терапию каких-либо патологий, будь то язва желудка или пневмония, а улучшения никак не происходит, стоит насторожиться.

Во-вторых, это могут быть малые проявления — пониженная работоспособность, постоянное ощущение дискомфорта, быстрая утомляемость.

В-третьих, есть такое понятие, как разрастание тканей. Если при визуальном осмотре или ощупывании вы обнаружили у себя деформацию или асимметрию какой-то части тела, стоит обратиться к врачу.

Как сообщалось ранее, тромбоциты крови на «высоком» конце нормы могут быть показателем риска возникновения онкологических заболеваний у мужчин от 60 лет.