Как свидетельствуют данные Минздрава, самый высокий показатель заболеваемости раком в прошлом году зафиксировали в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 000 населения). На втором и третьем месте находятся Брянская (556,2) и Сахалинская области (550,2).

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Далее в списке следуют: Мордовия (548,6), Пензенская (548,1), Орловская (546,9), Ярославская (543,4), Курская (537,7) области.

Самый низкий показатель зафиксирован в Дагестане — 163,6 случая на 100 000 населения, Чечне (164,2), Ингушетии (176,5).

Всего по итогам 2019 года в России впервые выявили 640,4 тыс. случаев рака. Это больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).

Как считает доктор медицинских наук Константин Титов, рост числа впервые выявленных случаев связан, в том числе, с улучшением качества диагностики. А ещё на статистику по заболеваемости влияет увеличение продолжительности жизни россиян.

— Чем дольше живёт человек, тем более длительно в течение жизни он получает воздействие различных экзо- и эндогенных канцерогенных факторов: курения, онкогенных вирусов, гормональных факторов, радиации и др. Соответственно, возрастает вероятность заболеть злокачественной опухолью, — отметил Титов.

Как сообщалось ранее, самым распространенным видом онкозаболевания в России в прошлом году стал рак кожи и меланома. Второе место занял рак молочной железы, третье — рак легких. Если брать структуру смертности, то на первом месте — рак легких, на втором — желудка, на третьем — ободочной кишки.