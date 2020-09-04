Хирург-онколог Сергей Осминин рассказал, что есть несколько тревожных симптомов, которые могут сигнализировать о развитии онкологического процесса. Однако многие люди относятся к ним с пренебрежением и не идут к врачу, хотя известно, что рак на ранних стадиях успешно лечится.

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Первым тревожным признаком медик назвал такое распространённое явление, как изжога. Её обычно «гасят» содой или разрекламированными таблетками. Осминин советует не заниматься самолечением и сделать гастроскопию, поскольку с её помощью можно выявить проблему на ранней стадии.

Ещё один повод обратиться к врачу — ощущение кома в горле и нарушение прохождения пищи.

— Это очень грозный симптом, поскольку значит, что есть перекрытие просвета, пища дальше не идёт, — отметил эксперт.

Третий признак — охриплость голоса и кашель, которые не проходят в течение длительного времени. Причиной такого состояния может быть рефлюкс-эзофагит или давление опухоли на нерв.

Конечно, вовсе не обязательно, что наличие этих признаков (даже трёх сразу) говорит о том, что у человека рак, однако лучше сходить к врачу и разобраться в причинах такого состояния.

Ранее о влиянии возраста на скорость развития рака рассказал хирург-онколог Иван Карасёв. По его словам, мнение о том, что у молодых людей онкология развивается быстрее (иногда стремительно), чем у пожилых, верно. Это связано со скоростью обменных процессов в организме, отметил медик. Кроме того, гормоночувствительные опухоли растут очень быстро на фоне высокого гормонального статуса. Например, у молодых женщин на фоне беременности рак яичников или молочных желез развивается буквально за несколько месяцев.