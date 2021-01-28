По словам американских медиков, есть признаки, по которым можно определить, что человек переболел коронавирусом в бессимптомной форме или с нехарактерными признаками.

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Иногда бывает так, что человек не испытывал классических признаков ковида, то есть у него не было жара, сильного кашля, одышки и потери обоняния. Но не факт, что болезнь прошла стороной. Иногда случается, что тесты показывают отсутствие антител, но на самом деле человек был заражен.

По данным экспертов, переболевшие COVID-19 долгое время жалуются на боли в суставах, трудности с дыханием болевые ощущения в мышцах. Проблемы с дыханием могут длиться два-три месяца после выздоровления.

Коронавирус, как и другие вирусы, может вызывать воспаление мышечной ткани, напомнили специалисты.

По словам иммунолога Ильи Кукина, переболевшие коронавирусом допускают «глубочайшую» ошибку, когда решают «оздоровиться» при помощи интенсивных физнагрузок. С тренировками стоит повременить, поскольку попытки вернуть прежние спортивные результаты могут сильно перегрузить организм. Это может закончиться тяжелыми постковидными состояниями или даже вызвать повторную болезнь.

Наиболее достоверной версией возникновения пандемии коронавирусной инфекции является утечка из лаборатории в китайском Ухане, сообщил Мэтью Поттингер, замсоветника президента США по национальной безопасности.