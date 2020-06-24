Последствия перенесенного COVID-19 могут остаться с человеком на всю жизнь, сообщили эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

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По их словам, каждый третий пациент, переболевший коронавирусом нового типа, всю оставшуюся жизнь может испытывать проблемы с легкими, страдать от хронической усталости, а также расстройств психики.

У каждого третьего вылечившегося (30%) в будущем может развиться фиброз легких, отмечают медики. Половине переболевших COVID-19 грозят пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения. У 70% пациентов могут развиться психические расстройства, а у 10% в перспективе возможны середечные заболевания.

Ранее российские врачи перечислили главные симптомы коронавируса. Важнейший из них – это сухой кашель, затем – температура выше 38,5 градусов, затем мышечные боли и мышечная слабость, тошнота, рвота и диарея, в ряде случаев — нарушение вкуса и обоняния.

Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании, в свою очередь, отмечали, то важно наблюдать за цветом губ заболевшего. Если они посинели, это говорит о недостатке кислорода в крови.

К ключевым симптомам COVID-19, по данным британских медиков, относятся сухой кашель, высокая температура и головные боли. У некоторых наблюдается потеря вкуса, обоняния и состояние полного бессилия.