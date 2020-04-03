Три пациента с легкой формой коронавирусной инфекции в Москве оштрафованы на 4 тыс. рублей из-за нарушения карантина. Об этом сообщил министр правительства Москвы Евгений Данчиков в пятницу, 3 апреля.

«В Москве за сегодняшний день выявлено три случая — это граждане, которые должны были проходить лечение дома, поскольку у них болезнь выявлена и она протекает в легкой форме, но эти граждане предварительно подписали согласие, что они не будут проходить наблюдение в медицинском учреждении, а остались дома», — приводит его слова «РИА Новости».

Данчиков отметил, что выход пациентов из дома был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Таким образом, они нарушили данные обязательства не контактировать с другими лицами и создали угрозу общественному здоровью.

2 апреля в Москве вступил в силу закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе самоизоляции. За повторное нарушение граждан оштрафуют на 5 тыс. рублей, пишет «Газета.ру». Нарушителей планируют выявлять с помощью городских камер наблюдения и данных о геолокации.

В тот же день период нерабочих дней в России был продлен до конца месяца решением президента страны Владимира Путина. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Гражданам разрешается покидать дома только для получения неотложной медицинской помощи, поездок на работу в случае отсутствия возможности перейти на удаленный режим работы, для похода в ближайший магазин продуктов или в аптеку, а также для выгула домашних животных при условии, что они не будут отходить дальше 100 м от своего дома, или для выноса мусора.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах и 34 летальных исхода.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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