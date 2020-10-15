При тромбозах в сосудах образуются плотные кровяные сгустки (тромбы), замедляющие или останавливающие нормальное течение крови. Выделяют два вида тромбозов: венозный и артериальный.

сосуд

Как понятно из названий, в первом случае образование тромбов происходит в венах, во втором – в артериях. Артериальный тромбоз более опасен, отмечают медики.

Для артериального тромбоза характерны три основных признака. Во-первых, это резкая боль, возникающая в одном месте и распространяющаяся в виде пульсирующего потока.

Во-вторых, наблюдается онемение конечностей в зависимости от расположения тромба: они теряют чувствительность и холодеют. В-третьих, это одышка, нарушение ритма сердца, сдавленность в груди (при закупорке легочной артерии)

При венозном тромбозе симптоматика несколько другая. Могут проявляться: усиливающаяся боль, отечность в месте нахождения тромба, изменение цвета кожи, набухание и выпирание вен.

Существует три основных фактора тромбообразования. Главная — повреждение стенки сосуда, которое может произойти в результате травмы, инфекции, подъеме тяжестей, при родах, при хирургическом вмешательстве и неправильном питании.

Другие факторы — нарушение свертываемости крови, ее застой (например, если человек долго сидит перед компьютером, в самолетном кресле или прикован к кровати в результате болезни).

К группе риска можно отнести людей с варикозной болезнью вен, с ожирением, имеющих вредные привычки, ведущих пассивный образ жизни, а также людей старше 60 лет.