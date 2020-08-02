Сахарный диабет – хроническое заболевание, при котором в крови постоянно держится высокий уровень сахара.

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Напомним симптомы сахарного диабета второго типа: учащенное мочеиспускание, чрезмерная жажда, расплывчатость зрения, острое чувство голода, зуд, нехватка энергии и крайняя усталость, онемение и покалывание в конечностях, медленное заживление ран.

Чем раньше удастся выявить диабет, тем легче потом его контролировать, однако главной проблемой является скрытое течение болезни. Обычно обнаружить ее удается в ходе полного обследования или при жалобах пациента на другие проблемы.

Врачи советуют обратить внимание на сигналы, которые организм начинает посылать при повышенном уровне сахара в крови. В частности, высокий уровень глюкозы может повлиять на сон. Это связано с тем, что в крови скапливается слишком много сахара, и организм старается преобразовать его в энергию вместо того, чтобы настраиваться на сон. В результате, отмечают медики, повышается температура тела и появляется «непонятная» раздражительность.

Также стоит обратить внимание на частые позывы к мочеиспусканию по ночам. Из-за этого человек может просыпаться несколько раз, чтобы сходить в туалет. Понятно, что качество сна при этом сильно страдает. Такое состояние возникает из-за работы почек, отвечающих за фильтрацию крови: когда уровень сахара в ней увеличивается, организм воспринимает его как токсины и начинает от них избавляться. Такая реакция провоцирует постоянное чувство жажды.

Самым важным предрасполагающим фактором в возникновении сахарного диабета второго типа, по словам медиков, является ожирение. Установлено, что более 80% с СД 2 типа имеют избыточный вес.