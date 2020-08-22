Как рассказал онколог Константин Титов, больше всего раку подвержены молочные железы, толстая и прямая кишка, а также предстательная железа.

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Врач напомнил: если опухоль выявить на ранней стадии, когда она маленького размера и без метастазов, от нее можно полностью избавиться в 80-90% случаев.

Титов не считает, что онкологические заболевания помолодели. По его мнению, это на 90% приобретенная болезнь, и чаще она встречается у пожилых людей. Рак может быть и у детей, и у молодежи, но реже, чем у пожилых.

— За счёт скрининга, если всех пациентов в определённом возрасте проводить через скрининговые программы, мы можем выявлять рак достаточно рано. Но вообще рак — это на 90% приобретённая болезнь, от которой чаще всего страдают люди пожилого возраста, — подчеркнул онколог.

Как ранее рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, шансы заболеть раком «можно просчитать математически». Многое, по его словам, определяет генетический фактор, но «в 92% мы можем понимать, откуда эта болезнь взялась».

— 40% всей онкологии — курение, 20% — неправильное питание, 10% — физическая неактивность, 17% — инфекционные заболевания, 5% — употребление алкоголя, — сказал он.

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн, перечисляя самые часто встречающиеся у россиян виды онкологии, отметил, что рак кишечника находится на третьем месте и у мужчин, и у женщин. У мужчин лидируют рак бронхов, легкого, немеланомный рак кожи и рак предстательной железы, а у женщин на первом месте — рак молочной железы, а потом — рак матки.