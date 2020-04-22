Число заболевших COVID-19 в Забайкальском крае возросло на три и составило 64 человека. Об этом сообщило правительство региона на официальном сайте в среду, 22 апреля.

Отмечается, что среди инфицированных 10 детей. Среди общего числа заболевших 17 прибыли из других регионов, неблагополучных по ситуации с коронавирусом, 47 пациентов находились в контакте с заболевшими.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве.

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