Как сообщается в докладе британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE), можно говорить о трех новых симптомах заражения коронавирусом нового типа. Это боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах.

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Эти симптомы, как отмечают ученые, могут проявляться по-разному в зависимости от возраста и общего состояния здоровья зараженных.

Минздрав Великобритании, чтобы не перегружать центры тестирования, решил не вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19. В данный момент в стране официально признанными признаками коронавируса являются высокая температура, кашель и потеря обоняния.

Ранее переболевшие COVID-19 пациенты рассказали о странных проявлениях болезни и симптомах, которые остаются после выписки. Так, у некоторых наблюдаются провалы в памяти, проблемы с сердцем, появляется сыпь, ощущение жжения в области стоп, немеет лицо и тело, выпадают волосы, развивается бессонница.

Как рассказывала российский трихолог Наталья Короткова, переболевшие коронавирусом пациенты часто обращаются с жалобами на сильное выпадение волос. По её словам, каждый третий после COVID-19 жалуется на проблему облысения. Чаще всего речь идёт об острой диффузной телогеновой алопеции.

— Это чисто реакция либо на вирусы, либо на серьёзные препараты, которые применялись, — отметила медик.