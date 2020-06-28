Как сообщается на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в описание коронавируса нового типа добавили три новых симптома.

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Так, к числу симптомов COVID-19 добавились диарея, тошнота и заложенность носа.

Изначально симптомами инфекции американские врачи называли высокую температуру, затрудненное дыхание и кашель. Позже к ним добавили потерю обоняния и вкуса, а затем — мышечную боль, озноб и боль в горле.

Как отметил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире совсем скоро превысит десять миллионов человек.

Ранее российские врачи перечислили главные симптомы COVID-19. Это сухой кашель, высокая температура, мышечные боли и слабость, тошнота, рвота и диарея, в ряде случаев — нарушение вкуса и обоняния. У некоторых наблюдается состояние полного бессилия.

А еще, как сообщили британские врачи, у 30% больных коронавирусной инфекцией наблюдаются признаки тромбоза, который возникает в результате воспаления лёгких и может быть причиной смерти.

По данным на 28 июня, в России число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 634 437. Вылечились 399 087 пациентов. Пик заболеваемости коронавирусом в нашей стране пришелся на 11 мая. Такую дату назвала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19.

И еще: Как симптомы коронавируса проявляются день за днем.