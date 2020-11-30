Сейчас во всем мире болезнь номер одни — коронавирус нового типа. Врачи предупреждают, что игнорирование других заболеваний, пускай даже частичное, может привести к необратимым последствиям.

вирусы

Вспомним, о каких болезнях в прошлом году говорили как о самых опасных. По словам специалиста Минздрава Елены Малинниковой, первым в списке является гепатит. Это интервью 2019 года.

Эксперт подчеркивала, что гепатит является одной из первых проблем российского здравоохранения, хотя «борьба идет полным ходом».

Гепатит — воспаление печени. Самыми распространенными его возбудителями являются вирусы, называемых типами A, B, C, D и E. Они представляют огромную проблему с их «возможностями» вызывать вспышки заболеваемости и приводить к эпидемиям. Типы В и С, например, известны как самые распространенные причины цирроза и рака печени.

На втором месте была корь. Это инфекция является вакциноуправляемой, однако в нашей стране фиксировался рост заболеваемости. Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. До введения вакцины в 1963 году и широкого распространения вакцинации, крупные эпидемии кори происходили каждые 2–3 года, ежегодно насчитывалось 2,6 миллиона случаев смерти от кори.

Третья проблема — ВИЧ. Он остается одной из основных проблем здравоохранения. По состоянию на конец 2019 года в мире насчитывалось 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ-инфекцией.